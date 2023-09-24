Гатиятулин: рад за Рыкова, он забил первый гол в КХЛ

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:3 ОТ). Счёт во встрече открыл форвард челябинцев Александр Рыков, для которого этот гол стал первым в лиге.
«Неплохой матч, хорошие моменты создавали. Надо находить пути к воротам соперника и завершать моменты. В овертайме было пару неплохих моментов, к сожалению, точного броска не хватило. В этом матче сбалансировали звенья, чтобы все четыре линии несли угрозу. Никита Сошников остался в бригаде большинства, также он играет в меньшинстве. С этим связано его большое игровое время. Рад за Александра Рыкова. Первая шайба в КХЛ. Он с нами проходил предсезонную подготовку. Талантливый парень, видно его желание, работает усердно. Начал сезон в «Челмете», чтобы через игровую практику набрал хорошую форму. Хотели его поднять раньше, но не хотели держать его 13-м нападающим. Он провёл хороший матч, забил гол. Молодец», — приводит официальный сайт КХЛ слова Гатиятулина.
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