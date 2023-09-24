Принс: я выложился на 100% и дважды забил

Нападающий «Спартака» Шэйн Принс оценил свою игру и действия команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора (3:2 ОТ). Форвард забил голы на 24-й и 41-й минутах встречи.

«Мы начали матч не лучшим образом, как будто ещё не проснулись. Наш вратарь Патрик Рибар провёл отличный матч и держал нас в игре. Я же, выложился на 100 процентов и дважды забил. Очень рад, что мы победили», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Принса.

В текущем сезоне на счету Принса стало пять забитых голов. «Спартак» находится на третьем месте в Западной конференции КХЛ. На счету красно-белых 13 очков после 10 матчей. В следующем поединке команда сыграет дома 26 сентября с «Сочи». Начало игры в 19:30 мск.