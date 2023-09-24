Порядин — о голе «Трактору»: сам «метр с кепкой», а закрывал двухметрового вратаря

Нападающий «Спартака» Павел Порядин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:2 ОТ), в котором он стал автором победного гола в овертайме.

«После матча только положительные впечатления – всегда приятно выигрывать, всех болельщиков с победой! Будем готовиться дальше! При голевой атаке в овертайме, если честно, я больше думал о том, как закрыть вратаря – как говорится, сам «метр с кепкой», а закрывал двухметрового вратаря… Старался как мог, но у нас ребята настолько мастеровитые, что мне оставалось только клюшку подставить.

Конечно, мы ждали восстановления Вани Морозова – поддерживали его и рады, что он вернулся. Понимаем, что Коля Голдобин иногда может в атаке чуть-чуть заиграться, поэтому мы с Ваней больше думали об обороне! Шучу, конечно – мы все разговариваем перед сменой, кто и как должен играть, чтобы у нас было больше времени с шайбой в атаке. И, конечно, Шэйн Принс в этой игре – просто красавец, хороший бросок. Нацеленность на ворота подарила ему гол в меньшинстве – ждём от него, наверное, хет-трика в следующей игре!» — приводит официальный сайт «Спартака» слова Порядина.