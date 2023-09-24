«Он великолепно видит площадку». Смит — о тренировке с Малкиным в одном звене «Питтсбурга»

Новичок «Питтсбурга» Райлли Смит высказался о тренировках в одном звене с российским нападающим Евгением Малкиным. Смит в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вегаса».

«Малкин — игрок мирового класса, он великолепно видит площадку. Он создаёт очень много возможностей и пространства для себя и своих товарищей по команде. Я просто пытаюсь сделать всё возможное, чтобы дополнить его игру и попытаться создать некоторую «химию», — цитирует Смита пресс-служба клуба.

В 22 матчах плей-офф НХЛ — 2023 Смит забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. В регулярке у Райлли 56 (26+30) очков за 78 встреч. Всего за свою карьеру в НХЛ Смит провёл 764 матча, в которых набрал 473 (200+273) результативных балла.