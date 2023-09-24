Две передачи Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Аризону» в матче НХЛ в Австралии
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В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Род Лейвер-арена» прошёл ответный выставочный матч НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Аризоной». Победу в матче одержали «Кингз» со счётом 3:2. Отметим, что за три дня матчи и тренировки команд в общей сложности посетило более 30 тысяч болельщиков.
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24 сентября 2023, воскресенье. 07:05 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Хэйтон (Келлер, Дурзи) – 11:18 (5x4) 1:1 Кемпе (Фиала, Спенс) – 40:51 (4x3) 2:1 Муврар (Гавриков, Грундстрём) – 47:33 (5x5) 3:1 Кемпе (Байфилд, Гавриков) – 59:20 (en) 3:2 Дермотт (Карконе, Керфут) – 59:43 (5x5)
Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков стал автором двух результативных передач, в том числе в победном голе «Кингз». Россиянин так же отметился двумя штрафными минутами, которые реализовала «Аризона» в первом периоде матча. Дублем за «Кингз» отметился Адриан Кемпе, в том числе забросивший победную шайбу в пустые ворота. У «Аризоны» забивали Баррет Хэйтон и Трэвис Дермотт.
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