Две передачи Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Аризону» в матче НХЛ в Австралии

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Род Лейвер-арена» прошёл ответный выставочный матч НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Аризоной». Победу в матче одержали «Кингз» со счётом 3:2. Отметим, что за три дня матчи и тренировки команд в общей сложности посетило более 30 тысяч болельщиков.

Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков стал автором двух результативных передач, в том числе в победном голе «Кингз». Россиянин так же отметился двумя штрафными минутами, которые реализовала «Аризона» в первом периоде матча. Дублем за «Кингз» отметился Адриан Кемпе, в том числе забросивший победную шайбу в пустые ворота. У «Аризоны» забивали Баррет Хэйтон и Трэвис Дермотт.