Экс-игрок СКА: сейчас вся накопившаяся злость СКА выплёскивается на соперников

Бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР 1987 года Василий Каменев прокомментировал крупную победу петербургских армейцев в матче с «Амуром» со счётом 4:0.

«Сыграли хорошо, уверенно. Гальченюк забросил первые шайбы, причем сразу две. Он один из лидеров, должен забивать. Сейчас освоился, молодец. Очень важно, что армейцы одержали до этого победу над «Северсталью», прервав серию из поражений. Я думаю, сейчас всё нормально со СКА будет. В какой-то момент игроки потеряли уверенность в себе: столько моментов создавали, не забивали. Так и руки могут опуститься. Сейчас всё, что СКА накопил, в том числе злость, выплёскивается на соперников.

Артемий Плешков отразил в матче с «Амуром» 39 бросков? У СКА — хорошая вратарская бригада. Молодому доверили, пока нет плей-офф, он доказывает. Как было с вратарём Дмитрием Николаевым: на него в СКА ставку не делали, а он взял и переиграл Александра Самонова. Сейчас время, когда игрокам надо ловить свои шансы, идёт чемпионат. А так в Петербурге сильная вратарская школа, я рад, что молодой парень защищает ворота СКА.

Шесть матчей армейцы проведут на этом выезде. Испытание? Конечно. Перелёты, игры через день, смена часовых поясов. Есть разные методики проведения таких серий. Тренерам СКА виднее. Хорошо, что с победы начали турне. Но сейчас будет сложная игра с «Адмиралом», который дал бой «Динамо» и вообще неудачно играет на старте. Петербуржцам надо закрепить игру, которую они сейчас показывают. Она в принципе и была, но только мало забивали и часто удалялись. Это надо было поправить», — цитирует Каменева «РБ Спорт».

Завтра, 25 сентября, СКА во Владивостоке сыграет с «Адмиралом». Начало матча — в 12:30 мск.