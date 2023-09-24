Возьмёт ли «Ак Барс» реванш за поражение в первом «зелёном дерби» сезона КХЛ?

Сегодня, 24 сентября, состоится матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча пройдёт в Казани и начнётся в 17:00 мск. Это будет второе «зелёное дерби» в текущем сезоне КХЛ. В первом победу праздновали уфимцы со счётом 3:2.

«Чемпионат» предлагает угадать победителя матча и пройти опрос: «Возьмёт ли «Ак Барс» реванш за поражение в первом «зелёном дерби» сезона КХЛ?»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2023, воскресенье. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча.

В прошлом сезоне-2022/2023 КХЛ команды разделили победы по ровну. «Ак Барс» и «Салават Юлаев» в прошлом сезоне провели между собой шесть матчей.