Белорусский форвард «Салавата» рассказал, как отказался от гражданства России в 13 лет

Белорусский форвард «Салавата Юлаева» Иван Дроздов рассказал, как отказался от российского гражданства в 13 лет и уехал из ярославской хоккейной школы «Локомотива».
«Мы с другом –два белоруса – приехали туда, снимали квартиру, с нами по очереди жили родители – то его, то мои. Мы адаптировались, хотели уже жить в интернате с другими приезжими ребятами. Но сказали, что там только русские ребята могут жить. И в клубе хотели растить не белорусов, а своих под сборную. Поставили выбор, что либо гражданство, либо домой. Мы сразу решили, что поедем домой.
О решение не пожалел? Честно – не пожалел. В Ярославле я чуть больше полугода жил. «Локомотив» тоже дал мне свои плоды, очень сильная школа. Многие ребята моего возраста сейчас играют. Я почерпнул оттуда много полезного, с малых лет понял, что такое серьёзная организация», — цитирует Дроздова «БИЗНЕС Online».
23-летний нападающий провёл в КХЛ 216 матчей, в которых набрал 70 (31+39) очков.
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