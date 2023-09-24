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«Миннесота» представила зелёно-жёлтую третью форму на сезон-2023/2024

«Миннесота» представила зелёно-жёлтую третью форму на сезон-2023/2024
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«Миннесота Уайлд» представила зелёно-жёлтую третью форму на сезон-2023/2024.

Фото: «Миннесота Уайлд»

Комплект выполнен в стиле «Миннесоты Норт Старс» 1970-х годов. Ранее «Уайлд» использовали эту расцветку для двух вариантов в рамках проекта Reverse Retro в прошлом сезоне.

«Наши основные домашние и выездные майки как никогда популярны среди болельщиков. В прошлом сезоне они сообщили нам, что им нравится этот образ, поэтому мы решили сохранить его в нашем миксе», — цитирует старшего консультанта по бренду «Миннесоты» Джона Махера The Athletic.

«Миннесота» наденет новую альтернативную форму 15 раз в этом сезоне.

Ранее нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился ожиданиями перед стартом сезона-2023/2024 НХЛ. Кроме того, российский форвард прокомментировал провал в прошлом плей-офф. Капризов пропустил концовку регулярного чемпионата из-за травмы, но вернулся к розыгрышу Кубка Стэнли.

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