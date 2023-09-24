Чемпион мира U20 Пивцакин перешёл в словацкий клуб к Красикову и Авцину

Защитник Никита Пивцакин перешёл в словацкий клуб «Липтовски-Микулаш», сообщает пресс-служба команды.
«Мы верим, что опытный защитник станет ценным игроком в нашей команде», — сказано на сайте клуба.
В прошлом сезоне 32-летний защитник принял участие в 50 встречах за «Сочи», в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи, суммарно записав на свой счёт шесть очков при общем показателе полезности «-15».
Пивцакин в составе молодёжной сборной России является чемпионом мира 2011 года. Первенство проходило в американском городе Баффало.
«Липтовски-Микулаш» в текущем сезоне сыграл три матча, в которых одержал две победы и с пятью очками занимает седьмое место в таблице словацкой Экстралиги.
Отметим, что в «Липтовски-Микулаш» в конце июля также перешли голкипер Алексей Красиков и нападающий Александр Авцин.
- 24 сентября 2023
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