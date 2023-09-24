Барабанов: я хочу остаться в «Сан-Хосе», но это бизнес
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Форвард «Сан‑Хосе Шаркс» Александр Барабанов выразил желание остаться в стане «акул». Напомним, у нападающего последний сезон по двухлетнему контракту на $ 5 млн.
«Конечно, я хочу остаться в «Сан‑Хосе». Здесь родились двое моих малышей. Мне нравится эта команда. Но это бизнес. Посмотрим, что произойдёт.
Я стараюсь не думать слишком много об этом. Нужно постараться усердно делать свою работу. Вот и всё. Потому что, если слишком много думать [о контракте], это не поможет», — приводит слова Барабанова San Jose Hockey Now.
В прошлом регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Александр сыграл за «акул» 68 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 47 очков с 20 минутами штрафа.
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