«Ак Барс» разыграл красивую голевую комбинацию в «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым»

В Казани проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ак Барс» принимает «Салават Юлаев» во втором «зелёном дерби» сезона. Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу хозяев.

На 10-й минуте второго периода казанский клуб после потери «Салавата Юлаева» разыграл красивую комбинацию и забросил третью шайбу в ворота Ильи Ежова. Голом отметился Илья Сафонов с передач Максима Быкова и Александра Радулова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет на выезде с минским «Динамо» 26 сентября. Уфимский клуб примет дома челябинский «Трактор».