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«Ак Барс» разыграл красивую голевую комбинацию в «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым»

«Ак Барс» разыграл красивую голевую комбинацию в «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым»
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В Казани проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ак Барс» принимает «Салават Юлаев» во втором «зелёном дерби» сезона. Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу хозяев.

На 10-й минуте второго периода казанский клуб после потери «Салавата Юлаева» разыграл красивую комбинацию и забросил третью шайбу в ворота Ильи Ежова. Голом отметился Илья Сафонов с передач Максима Быкова и Александра Радулова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Галиев (А. Радулов, Юдин) – 03:18 (5x4)     2:0 Петров – 26:40 (5x5)     3:0 Сафонов (Быков, А. Радулов) – 29:35 (5x5)     3:1 Лещенко (Хафизуллин, Шаров) – 41:27 (5x4)     3:2 Хафизуллин (Хмелевски, Кулёмин) – 43:30 (5x4)     4:2 Евсеев (Лучевников, Семёнов) – 55:45 (5x5)    

В следующем матче «Ак Барс» сыграет на выезде с минским «Динамо» 26 сентября. Уфимский клуб примет дома челябинский «Трактор».

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