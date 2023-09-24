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Динамо Мн — Торпедо. Прямая трансляция
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17:10 Мск
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«Торпедо» упустило преимущество в три шайбы, но победило в гостях минское «Динамо»

«Торпедо» упустило преимущество в три шайбы, но победило в гостях минское «Динамо»
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В Минске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Динамо» принимало «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

На 18-й минуте первого периода Максим Летунов с передач Богдана Конюшкова и Василия Атанасова открыл счёт в матче. Спустя минуту и 30 секунд Василий Атанасов с передач Никиты Артамонова и Николая Коваленко забросил вторую шайбу гостей в матче.

На 13-й минуте второго периода Николай Коваленко сделал счёт 3:0. На 19-й минуте периода Арсений Бринкман с передач Вячеслава Основина и Вадима Мороза размочил счёт в игре.

На пятой минуте третьего периода Ник Меркли с передачи Сэма Энаса сократил отставание до минимума. На девятой минуте периода Роман Горбунов с передачи Вячеслава Основина сделал счёт равным. Через восемь секунд Даниил Бокун с передачи Кирилла Воронина принёс «Торпедо» победу в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2023, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Летунов (Конюшков, Атанасов) – 17:13 (5x4)     0:2 Атанасов (Артамонов, Коваленко) – 18:53 (5x4)     0:3 Коваленко – 32:10 (4x5)     1:3 Бринкман (Основин, Мороз) – 38:00 (5x5)     2:3 Меркли (Энас) – 44:47 (5x4)     3:3 Горбунов (Основин) – 48:21 (5x5)     3:4 Бокун (Воронин, Ураков) – 48:29 (5x5)    
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