«Торпедо» упустило преимущество в три шайбы, но победило в гостях минское «Динамо»

В Минске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Динамо» принимало «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

На 18-й минуте первого периода Максим Летунов с передач Богдана Конюшкова и Василия Атанасова открыл счёт в матче. Спустя минуту и 30 секунд Василий Атанасов с передач Никиты Артамонова и Николая Коваленко забросил вторую шайбу гостей в матче.

На 13-й минуте второго периода Николай Коваленко сделал счёт 3:0. На 19-й минуте периода Арсений Бринкман с передач Вячеслава Основина и Вадима Мороза размочил счёт в игре.

На пятой минуте третьего периода Ник Меркли с передачи Сэма Энаса сократил отставание до минимума. На девятой минуте периода Роман Горбунов с передачи Вячеслава Основина сделал счёт равным. Через восемь секунд Даниил Бокун с передачи Кирилла Воронина принёс «Торпедо» победу в матче.