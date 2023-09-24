«Торпедо» упустило преимущество в три шайбы, но победило в гостях минское «Динамо»

В Минске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Динамо» принимало «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.
На 18-й минуте первого периода Максим Летунов с передач Богдана Конюшкова и Василия Атанасова открыл счёт в матче. Спустя минуту и 30 секунд Василий Атанасов с передач Никиты Артамонова и Николая Коваленко забросил вторую шайбу гостей в матче.
На 13-й минуте второго периода Николай Коваленко сделал счёт 3:0. На 19-й минуте периода Арсений Бринкман с передач Вячеслава Основина и Вадима Мороза размочил счёт в игре.
На пятой минуте третьего периода Ник Меркли с передачи Сэма Энаса сократил отставание до минимума. На девятой минуте периода Роман Горбунов с передачи Вячеслава Основина сделал счёт равным. Через восемь секунд Даниил Бокун с передачи Кирилла Воронина принёс «Торпедо» победу в матче.
- 24 сентября 2023
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