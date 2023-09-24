«В массажную комнату набилась вся команда». Криштоф — о бронзе Словакии на ОИ

Словацкий нападающий «Сочи» Михал Криштоф рассказал о завоевании бронзовой медали на Олимпийских играх 2022 года.
«Поначалу все эти тесты. Надо было сдать четыре теста, один положительный — и всё заново. У меня четвёртый тест был положительным, а мы ведь, кроме арены и отеля, никуда не ходили. Несколько ребят в итоге прилетели позже остальной команды, начало турнира вышло тяжёлым, у нас было не так много времени потренироваться вместе. Первый матч был плохим, но потом мы собрались и сказали, что приехали сюда не на Пекин посмотреть, а играть. Провели пару хороших матчей с Латвией и Германией, а потом четвертьфинал, в котором каждый может выиграть. Мы сравняли счёт на последней минуте, а на буллитах наш вратарь вытащил вообще всё. Чувство непередаваемое!
После последнего матча мы ещё на пару дней остались в Пекине, не смогли вылететь раньше, потому что самолёты были переполнены, а нам надо ещё было собрать кучу вещей.
Было время отпраздновать. В олимпийской деревне апартаменты были небольшими, 60-70 кв.м, а самой большой была комната для массажа. Туда набилась вся команда и отлично отпраздновала медаль. Но ещё лучше было, когда вернулись домой. Поехали в отель, тренер и генеральный менеджер сказали речи, потом поехали на автобусе по Братиславе, на улицах было много болельщиков. Вспомнил детство, когда Словакия выиграла золото ЧМ. Мы, кстати, на том же самом автобусе ехали, с открытой крышей», — сказал Криштоф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Полную версию эксклюзивного интервью с Михалом Криштофом читайте на «Чемпионате» завтра, 25 сентября.
- 24 сентября 2023
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