В. Козлов рассказал, из-за чего «Салават» провалил первую половину игры с «Ак Барсом»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в «зелёном дерби» с «Ак Барсом» (2:4).
«Первый период – не забили гол в большинстве, много было потерь на синей линии, были проблемы с выходом из-под давления. Нападающие соперники агрессивно шли, мы столкнулись с трудностями, много проигрывали единоборств. В третьем периоде – два хороших гола в большинстве, пытались вернуться в игру, перешли на три звена, но не хватило. Потеряли ещё защитников из-за травмы, вот такая вот ситуация», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В следующем матче «Ак Барс» сыграет на выезде с минским «Динамо» 26 сентября. Уфимский клуб примет дома челябинский «Трактор» 27 сентября.
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