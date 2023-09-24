«Надеемся, в начале октября к нам присоединится». В. Козлов — о новичке «Салавата» Ливо

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения в «зелёном дерби» от «Ак Барса» (2:4) рассказал, когда к команде присоединится новичок Джош Ливо.

«Джош Ливо находится в процессе оформления визы. Мы надеемся, что в начале октября он к нам присоединится, и там уже будем смотреть, в каком он состоянии и когда сможет сыграть», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги Джош Ливо провёл за «Сент-Луис» 51 матч и набрал 16 (4+12) очков. Также на его счету три гола и результативная передача в двух играх АХЛ за «Спрингфилд Тандербёрдс». Всего в НХЛ он провёл 265 матчей, в которых набрал 93 (42+51) очка, его показатель полезности составил «+6».