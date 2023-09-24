Билялетдинов — журналисту: я смотрю, вы настойчиво вратаря у «Ак Барса» хотите поменять

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:2).
«Неплохая игра была, ребята играли в хорошем настроении, много моментов создавали, правильно играли. Минус – это удаления наши, а так многое получилось. Два гола на старте третьего периода пропустили в меньшинстве, сложно каждый раз не пропускать в такой ситуации. Но ребята играли правильно, много шайб на себя ловили, винить в чём-то их я не могу.
У нас игры с «Салаватом» всегда непростые, боевые. Иногда перехлёстывает, но в целом очень приятно играть на таком высоком уровне, с большой самоотдачей, а побеждать — тем более.
Билялов сыграл шесть матчей подряд? Я смотрю, вы настойчиво хотите вратаря поменять. Посмотрим, кто сыграет в следующих матчах. Билялов играет, у него было время вздохнуть, был перерыв пять дней. Он хорошо работает, посмотрим», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 24 сентября 2023
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