«Я там даже не понял. Удара как такового не было». Билялетдинов — об удалении Адамчука

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Салаватом Юлаевым» (4:2) прокомментировал удаление Кирилла Адамчука. Судьи воспользовались видеопросмотром и дали защитнику двухминутное удаление за удар клюшкой.

«Над вопросом большого количества удалений мы работаем постоянно. Сегодняшний эпизод с Адамчуком? Да я там даже не понял, за что удалили-то. Сказали, за удар, а удара как такового не было. Поэтому я не могу сказать ничего, это решение судьи. Может, там что-то и было», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Ак Барс» сыграет на выезде с минским «Динамо» 26 сентября. Уфимский клуб примет дома челябинский «Трактор» 27 сентября.