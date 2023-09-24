«Я там даже не понял. Удара как такового не было». Билялетдинов — об удалении Адамчука

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Салаватом Юлаевым» (4:2) прокомментировал удаление Кирилла Адамчука. Судьи воспользовались видеопросмотром и дали защитнику двухминутное удаление за удар клюшкой.
«Над вопросом большого количества удалений мы работаем постоянно. Сегодняшний эпизод с Адамчуком? Да я там даже не понял, за что удалили-то. Сказали, за удар, а удара как такового не было. Поэтому я не могу сказать ничего, это решение судьи. Может, там что-то и было», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче «Ак Барс» сыграет на выезде с минским «Динамо» 26 сентября. Уфимский клуб примет дома челябинский «Трактор» 27 сентября.
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