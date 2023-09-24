Пономарёв и Чинахов получили повреждения в ходе предсезонки НХЛ

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Василий Пономарёв получил небольшое повреждение и пропустит некоторое время, сообщает журналист Кори Лавалетт в своём «твиттере». В прошлом сезоне Американской хоккейной лиги Пономарёв набрал 46 (24+22) результативных баллов в 64 матчах регулярного чемпионата, став лучшим снайпером «Чикаго Вулвз».
Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов пропустил третий день тренировочных сборов из-за проблем со спиной, сообщает CBS Sports. Ожидается, что он вернётся в строй со дня на день. Напомним, в 30 матчах прошлого сезона в активе россиянина 13 (4+9) очков при показателе полезности «-6».
Ранее журналист Джефф Свобода в статье на официальном сайте «Коламбус Блю Джекетс» поделился ожиданиями от игры Егора Чинахова в новом сезоне.
- 24 сентября 2023
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