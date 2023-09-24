Главный тренер «Тампы» Купер: у Василевского небольшое повреждение
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал, что у российского голкипера Андрея Василевского небольшое повреждение.
«У Василевского небольшое повреждение. Сейчас только начало тренировочного лагеря, поэтому нам не нужно никуда торопиться. Когда он будет готов к работе, то присоединится к нам», — приводит слова Купера журналистка Диандра Лу в своём «твиттере».
Василевский — обладатель Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов, обладатель «Везина Трофи» 2019 года и «Конн Смайт Трофи» 2021 года, а также чемпион мира 2014 года в составе сборной России. В прошлом сезоне Василевский принял участие в 60 матчах с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,65.
Ранее Василевский представил новый дизайн своего шлема.
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