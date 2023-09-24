Нападающий «Ак Барса» Лукоянов: забиваем два-три гола, и у нас начинается хаос

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов оценил победу над «Салаватом Юлаевым» (4:2) во втором «зелёном дерби» сезона-2023/2024.

«В первом матче в Уфе мы проиграли сами себе. Те ошибки, что мы снова повторили, сломали сегодня игру. Удаления, ненужные голы. Есть над чем работать: у нас нет стабильности. Отрезок играем прилично, но, как только забиваем два-три гола, начинается хаос. Перестаёт работать тренерская установка. Соперник этим пользуется и начинает нас наказывать. Сами понимаем, что это надо исправлять. Если мы научимся по ходу сезона играть стабильно хотя бы 55 минут, то и результат будет стабильнее. Пока нас не хватает даже на два периода, но мы будем работать.

Чувствовали ли себя свежее соперника? У них был игровой ритм, а мы тренировались. Рано говорить о том состоянии, которое наступит после 20 игр. Нужно время, чтобы войти в сезон и подойти хорошо к играм через день. По сути, усталость перестаёт чувствоваться. Пока нет стабильности, и это время закладывается «на потом». Чем больше поработаешь сейчас, тем лучше будет потом.

Много было удалений? Мои удаления – стечение обстоятельств. В какой-то момент опаздываешь и попадаешь клюшкой в ноги. Теряем концентрацию местами. Единичные случаи, которые бывают раз в десять игр. Они же разные: задержка, удар клюшкой. Мы стараемся работать над своими ошибками, но пока не совсем получается. Если буду много удаляться – буду мало играть», — цитирует Лукоянова сайт «Ак Барса».

Напомним, в следующем матче «Ак Барс» сыграет на выезде с минским «Динамо» 26 сентября.