Ларионов ответил на вопрос, что сказал «Торпедо» после упущенного преимущества в три шайбы

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил победный матч с минским «Динамо» (4:3).
«Сложный матч, который был усложнён большим количеством удалений. Это, наверное, вопрос дисциплины, и мы об этом поговорили после игры. Благодарю соперника за возвращение в игру, они дали глоток воздуха болельщикам.
Что сказал команде при 3:3? Главное в такой ситуации — сохранять спокойствие. Контроль эмоций и контроль шайбы имеют в такой ситуации огромное значение. Поэтому и сказал, чтобы спокойно доиграли матч до конца, до победы.
Выбрали Бокуна капитаном, чтобы он сыграл дома в этой роли? Да, мы стараемся таким образом дать ответственность каждому нашему игроку. Даём возможность всем почувствовать на себе, что такое быть капитаном, ассистентом, пережить этот опыт. Рады, что у себя дома, в Беларуси, он забил решающий гол», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.
- 24 сентября 2023
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