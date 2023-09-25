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Криштоф: сокращение лимита в КХЛ хорошо для русских, а для легионеров — плохо

Криштоф: сокращение лимита в КХЛ хорошо для русских, а для легионеров — плохо
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Словацкий нападающий «Сочи» Михал Криштоф рассказал о принятом лимите на легионеров в КХЛ.

«Неважно, какой лимит — пять или три. Ты всё равно легионер, и раз тебя выбрали, должен быть лидером. Если ты нападающий, надо быть лидером атаки. Если защитник — лидером в обороне, лучше всех блокировать броски, играть в меньшинстве и т. д. Когда я приехал сюда в прошлом году, мне очень понравился хоккей в КХЛ, поэтому я остался и подписал контракт на два года.

Сокращение лимита хорошо для русских ребят, они получат больше времени. Для нас, легионеров, это плохо, но тут ничего не поделаешь, такие правила. Давление осталось на том же уровне. Если ты не делаешь, что должен, не даёшь результат, никто не скажет тебе «Молодец». Наоборот, скажут, что надо лучше играть», — сказал Криштоф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

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