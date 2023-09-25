«Было бы здорово вернуться». Криштоф — о «Словане» в КХЛ

Словацкий нападающий «Сочи» Михал Криштоф заявил, что хотел бы, чтобы «Слован» вновь выступал в КХЛ.
«Ребята, которые играли в «Словане» в КХЛ, рассказывали, что на домашних матчах всегда было битком. Было бы здорово вернуться. Многие хотели там играть — город отличный, играешь дома, да ещё и в КХЛ. Но сейчас, наверное, это невозможно. В современном мире всё завязано на деньгах, нужны спонсоры, финансирование, чтобы играть в такой лиге», — сказал Криштоф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
В текущем сезоне Криштоф сыграл девять матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач. «Сочи» после девяти сыгранных встреч набрал 12 очков и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
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