«Было бы здорово вернуться». Криштоф — о «Словане» в КХЛ

Словацкий нападающий «Сочи» Михал Криштоф заявил, что хотел бы, чтобы «Слован» вновь выступал в КХЛ.

«Ребята, которые играли в «Словане» в КХЛ, рассказывали, что на домашних матчах всегда было битком. Было бы здорово вернуться. Многие хотели там играть — город отличный, играешь дома, да ещё и в КХЛ. Но сейчас, наверное, это невозможно. В современном мире всё завязано на деньгах, нужны спонсоры, финансирование, чтобы играть в такой лиге», — сказал Криштоф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

В текущем сезоне Криштоф сыграл девять матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач. «Сочи» после девяти сыгранных встреч набрал 12 очков и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции.