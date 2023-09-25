Криштоф рассказал, как историческая бронза ОИ повлияла на словацкий хоккей

Нападающий «Сочи» Михал Криштоф рассказал, как бронза национальной команды на Олимпиаде-2022 повлияла на словацкий хоккей.

«Вначале об этом не думаешь, просто играешь, осознание пришло позже, когда вернулись домой, а там столько народу нас встречало, все об этом писали. Во время турнира я не читал прессу, а потом уже понял, какое влияние это оказало на нашу маленькую страну.

Чувствовалось единение. Я играл на ЧМ, когда он проходил в Словакии, тогда было так же. Нас останавливали на улице, общались. Без ЧМ такого бы не было. Тогда мы ничего не выиграли, но люди всё равно интересовались, спрашивали об игре, просили автографы.

На словацкий хоккей это тоже повлияло, очень сильно, особенно на детей. Они смотрят и тоже хотят заниматься спортом. Это самое главное — чем больше детей придёт в спорт, тем больше игроков мы сможем вырастить для НХЛ, сборной, для лучших лиг мира», — сказал Криштоф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.