Иван Федотов рассказал, как реагирует на решения Фёдорова снимать вратаря в овертайме
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Вратарь ЦСКА Иван Федотов ответил на вопрос, как он реагирует на решения главного тренера Сергея Фёдорова снимать голкипера в овертайме.
«Да никак, спокойно. Сергей Викторович знает, в какой момент надо снимать вратаря. Так что всё нормально. Сижу, наблюдаю, поддерживаю: «Туда её, туда!» — сказал Федотов в эфире радио «Маяк».
Напомним, главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров, возглавивший клуб в 2021 году, стал новатором в КХЛ. Наставник москвичей первым начал регулярно снимать вратаря в овертаймах, заменяя его полевым игроком. В основном эта тактика приносила успех и стала перениматься другими клубами. Так, недавно «Салават Юлаев» вырвал победу в матче с «Торпедо», заменив голкипера в овертайме, — 1:0.
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