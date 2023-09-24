Иван Федотов рассказал, как реагирует на решения Фёдорова снимать вратаря в овертайме

Вратарь ЦСКА Иван Федотов ответил на вопрос, как он реагирует на решения главного тренера Сергея Фёдорова снимать голкипера в овертайме.

«Да никак, спокойно. Сергей Викторович знает, в какой момент надо снимать вратаря. Так что всё нормально. Сижу, наблюдаю, поддерживаю: «Туда её, туда!» — сказал Федотов в эфире радио «Маяк».

Напомним, главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров, возглавивший клуб в 2021 году, стал новатором в КХЛ. Наставник москвичей первым начал регулярно снимать вратаря в овертаймах, заменяя его полевым игроком. В основном эта тактика приносила успех и стала перениматься другими клубами. Так, недавно «Салават Юлаев» вырвал победу в матче с «Торпедо», заменив голкипера в овертайме, — 1:0.