Криштоф — о цели «Сочи» на Кубок Гагарина: у игроков должна быть мотивация

Нападающий «Сочи» Михал Криштоф ответил на вопрос, не слишком ли смелую цель на Кубок Гагарина ставит южный клуб.

«Должна быть цель, у игроков должна быть мотивация, для чего они играют. Если бы тренер сказал — просто играем, неважно, попадём в плей-офф или нет, никому бы это не понравилось. Должна быть цель, чтобы игроки были мотивированы выкладываться на 100% в каждом матче», — сказал Криштоф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

В текущем сезоне Криштоф сыграл девять матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач. «Сочи» после девяти сыгранных встреч набрал 12 очков и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции.