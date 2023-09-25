Криштоф — о цели «Сочи» на Кубок Гагарина: у игроков должна быть мотивация
Поделиться
Нападающий «Сочи» Михал Криштоф ответил на вопрос, не слишком ли смелую цель на Кубок Гагарина ставит южный клуб.
«Должна быть цель, у игроков должна быть мотивация, для чего они играют. Если бы тренер сказал — просто играем, неважно, попадём в плей-офф или нет, никому бы это не понравилось. Должна быть цель, чтобы игроки были мотивированы выкладываться на 100% в каждом матче», — сказал Криштоф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
В текущем сезоне Криштоф сыграл девять матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач. «Сочи» после девяти сыгранных встреч набрал 12 очков и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
Комментарии
- 25 сентября 2023
-
10:56
-
10:45
-
10:33
-
10:20
-
10:12
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:41
-
09:30
-
09:16
-
09:05
-
08:57
-
08:40
-
08:33
-
08:15
-
08:10
-
07:50
-
01:00
- 24 сентября 2023
-
23:43
-
23:27
-
23:00
-
22:45
-
22:26
-
22:13
-
22:00
-
22:00
-
21:42
-
21:35
-
21:19
-
21:17
-
21:04
-
21:00
-
20:47
-
20:41
Партнерский контент