Словацкий форвард рассказал, что выгодно отличает Сочи от Финляндии

Словацкий нападающий «Сочи» Михал Криштоф рассказал, чем отличается Сочи от Финляндии.

«Летом в Сочи слишком жарко. Идёшь — и пот льётся ручьём. Хоть бы на пять градусов похолоднее! Дочке тяжело, она не любит жару. Но это просто надо привыкнуть, в какое время сидеть дома, а когда уже можно выйти на улицу. Мы живём рядом с ареной, рядом много бассейнов. Всегда можно там охладиться. В Словакии тоже бывает жарко, но в Сочи совершенно другая влажность.

Но мне нравится, что здесь много солнца. В Финляндии постоянно шёл дождь, было тяжело. Солнце выходило только на пару часов. Так что рад оказаться в более солнечном месте. Во Владивостоке тоже солнце постоянно светило. Правда, ветер иногда был ужасным. Мы жили на холме, в -15 ветер такой, что только в машину запрыгнуть, особо не погулять», — сказал Криштоф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.