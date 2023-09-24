Защитник «Ак Барса» Адамчук: Казань — Уфа — это лучшее дерби в КХЛ

Защитник «Ак Барса» Кирилл Адамчук оценил победный матч с «Салаватом Юлаевым» (4:2).

«Считаю, провели хороший матч. Плотно играли с соперником, хорошо прессинговали. Ничего не давали им сделать. Сами себе немного сломали игру получив удаления. Но хорошо, что выстояли при 3:2, забили ещё один гол в концовке третьего периода и довели матч до победы.

Первые два периода были лучшими в этом сезоне? Не знаю, со стороны виднее. Мы стараемся каждую игру так действовать. Всегда должен быть такой рисунок.

Казань – Уфа – это лучшее дерби в КХЛ, безусловно. По накалу, по игре, эмоциям. Но сегодня был особенный матч. Посвящаем эту победу внезапно ушедшему от нас техническому директору клуба Игорю Николаевичу Смирнову», – сказал Адамчук в интервью Metaratings.ru.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Салаватом Юлаевым» (4:2) прокомментировал удаление Кирилла Адамчука.