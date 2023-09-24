Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Ак Барса» Адамчук: Казань — Уфа — это лучшее дерби в КХЛ

Защитник «Ак Барса» Адамчук: Казань — Уфа — это лучшее дерби в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Кирилл Адамчук оценил победный матч с «Салаватом Юлаевым» (4:2).

«Считаю, провели хороший матч. Плотно играли с соперником, хорошо прессинговали. Ничего не давали им сделать. Сами себе немного сломали игру получив удаления. Но хорошо, что выстояли при 3:2, забили ещё один гол в концовке третьего периода и довели матч до победы.

Первые два периода были лучшими в этом сезоне? Не знаю, со стороны виднее. Мы стараемся каждую игру так действовать. Всегда должен быть такой рисунок.

Казань – Уфа – это лучшее дерби в КХЛ, безусловно. По накалу, по игре, эмоциям. Но сегодня был особенный матч. Посвящаем эту победу внезапно ушедшему от нас техническому директору клуба Игорю Николаевичу Смирнову», – сказал Адамчук в интервью Metaratings.ru.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Салаватом Юлаевым» (4:2) прокомментировал удаление Кирилла Адамчука.

Материалы по теме
Видео
«Я там даже не понял. Удара как такового не было». Билялетдинов — об удалении Адамчука
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android