Защитник «Ак Барса» Адамчук: Казань — Уфа — это лучшее дерби в КХЛ

Защитник «Ак Барса» Кирилл Адамчук оценил победный матч с «Салаватом Юлаевым» (4:2).
«Считаю, провели хороший матч. Плотно играли с соперником, хорошо прессинговали. Ничего не давали им сделать. Сами себе немного сломали игру получив удаления. Но хорошо, что выстояли при 3:2, забили ещё один гол в концовке третьего периода и довели матч до победы.
Первые два периода были лучшими в этом сезоне? Не знаю, со стороны виднее. Мы стараемся каждую игру так действовать. Всегда должен быть такой рисунок.
Казань – Уфа – это лучшее дерби в КХЛ, безусловно. По накалу, по игре, эмоциям. Но сегодня был особенный матч. Посвящаем эту победу внезапно ушедшему от нас техническому директору клуба Игорю Николаевичу Смирнову», – сказал Адамчук в интервью Metaratings.ru.
Ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Салаватом Юлаевым» (4:2) прокомментировал удаление Кирилла Адамчука.
- 24 сентября 2023
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