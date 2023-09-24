«Боялись где-то немного». Шаров — об игре «Салавата» в двух периодах с «Ак Барсом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:4).

«Какие впечатления и какие были акценты в «зелёном дерби»? Мы знаем, что болельщики любят эти матчи и много внимания со всех сторон к ним. Задача была одна: выиграть. Сегодня, к сожалению, не получилось.

Первые два периода были плохими? Как-то нераскованно играли. Может, боялись где-то немного. При счёте 0:3 уже поняли, что терять нечего, и вот в третьем периоде добавили.

Вторую и третью шайбу пропустили после потерь в своей зоне? Индивидуальные ошибки. В принципе, они в каждом матче случаются. Просто «Ак Барс» наказал сразу же.

Третий период был лучшим в этом сезоне? Он был бы им, если бы мы сравняли и выиграли. Есть ещё куда развиваться и добавлять. Везение-невезение, мы пропустили голы. Позитив в том, что мы не сдались и продолжили играть. В третьем периоде показали, что можем.

В индивидуальном плане надо добавлять. Не буду говорить про какие-то моменты. Уже надо давать результат», — цитирует Шарова «Горобзор.ру».