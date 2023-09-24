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«Вашингтон» без Овечкина упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Баффало» по буллитам

«Вашингтон» без Овечкина упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Баффало» по буллитам
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В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился предсезонный матч НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

На 15-й минуте первого периода Николя Обе-Кюбель с передач Райли Саттера и Лукаса Джохансена забросил первую шайбу в игре.

На 14-й минуте второго периода Райан Хофер с передач Генри Рыбински и Тревора ван Римсдайка удвоил преимущество хозяев. На 16-й минуте периода Джон-Джейсон Петерка с передачи Брэндона Биро размочил счёт в матче.

В начале третьей двадцатиминутки Пейтон Кребс с передач Джейкоба Брайсона и Лукаша Роусека восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Закари Бенсон с передач Райана Джонсона и Джордана Гринвея вывел гостей вперёд. На 13-й минуте периода Сонни Милано с передач Энтони Манты и Дилана Строума сделал счёт 3:3.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Брэндона Биро.

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
24 сентября 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Б
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Обе-Кюбель (Саттер, Джохансен) – 14:52 (5x5)     2:0 Хофер (Рыбински, ван Римсдайк) – 33:02 (5x5)     2:1 Петерка (Биро) – 35:58 (5x5)     2:2 Кребс (Брайсон, Роусек) – 41:19 (5x5)     2:3 Бенсон (Джонсон, Гринвей) – 48:59 (5x5)     3:3 Милано (Манта, Строум) – 52:31 (5x5)     3:4 Биро – 65:00    
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