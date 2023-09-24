«Вашингтон» без Овечкина упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Баффало» по буллитам

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился предсезонный матч НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.
На 15-й минуте первого периода Николя Обе-Кюбель с передач Райли Саттера и Лукаса Джохансена забросил первую шайбу в игре.
На 14-й минуте второго периода Райан Хофер с передач Генри Рыбински и Тревора ван Римсдайка удвоил преимущество хозяев. На 16-й минуте периода Джон-Джейсон Петерка с передачи Брэндона Биро размочил счёт в матче.
В начале третьей двадцатиминутки Пейтон Кребс с передач Джейкоба Брайсона и Лукаша Роусека восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Закари Бенсон с передач Райана Джонсона и Джордана Гринвея вывел гостей вперёд. На 13-й минуте периода Сонни Милано с передач Энтони Манты и Дилана Строума сделал счёт 3:3.
В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Брэндона Биро.
- 24 сентября 2023
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