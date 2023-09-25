Якуб Ворачек стал ассистентом главного тренера «Кладно», владельцем которого является Ягр

Экс-игрок клубов НХЛ Якуб Ворачек стал ассистентом главного тренера «Кладно», сообщает пресс-служба клуба. Напомним, владельцем команды является Яромир Ягр.

«Мы рады, что он согласился помочь «Кладно» в качестве тренера. Он должен сосредоточиться в основном на отработке игры в большинстве», – сказал спортивный менеджер клуба Иржи Бургер.

В марте «Коламбус» обменял Ворачека в «Аризону». Соглашение хоккеиста с кэпхитом $ 8,25 млн рассчитано до конца сезона-2023/2024. Сообщается, что «Койотс» внесли игрока в долгосрочный список травмированных. В декабре 2022 года Якуб рассказывал, что его беспокоят последствия множественных сотрясений мозга.

33-летний нападающий за свою заокеанскую карьеру играл за «Коламбус» и «Филадельфию». В лиге Ворачек провёл 1058 матчей, в которых забросил 223 шайбы и отдал 583 результативные передачи, набрав в общей сложности 806 очков при показателе полезности «-36».