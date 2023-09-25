Сергей Коньков: «Салават Юлаев» не выглядит командой, готовой идти за трофеем

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил второе «зелёное дерби» сезона, в котором «Ак Барс» дома победил «Салават Юлаев» (4:2).

«Я считаю, что «Ак Барс» в первом матче, когда он играл в Уфе, доминировал. Возможно, они слишком поверили в свои силы, и поэтому у них появились проблемы с дисциплиной, чем и воспользовался «Салават Юлаев». Понятно, что после столь обидного поражения в гостях казанцы сделали выводы. Временами упускали нити игры из рук, но тем не менее сумели сохранить победный счёт. «Ак Барс» является одним из претендентов на Кубок Гагарина в этом году. Они не смотрят на своих соперников, перед ними стоит задача сформировать качественную игру, которая позволит им выиграть Кубок.

Что касается «Салавата», то он сейчас не выглядит командой, готовой идти за трофеем. Да, уфимцы могут сражаться, но им нужно серьёзно усиливать состав для того, чтобы рассчитывать на награды», — сказал Коньков в интервью AllHockey.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет на выезде с минским «Динамо» 26 сентября. Уфимский клуб примет дома челябинский «Трактор» 27 сентября.