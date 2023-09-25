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«Это место навсегда будет в моём сердце!» Коростелёв попрощался с «Металлургом»

«Это место навсегда будет в моём сердце!» Коростелёв попрощался с «Металлургом»
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Форвард Никита Коростелёв, которые накануне перешёл из «Металлурга» в «Северсталь», попрощался с магнитогорским клубом.

«Магнитка», спасибо тебе за всё! Этот город, его жители и болельщики приняли меня как своего с самого первого дня!

Это место навсегда будет в моей памяти и в моём сердце! Спасибо тренерскому штабу и персоналу, с которым мы бок о бок шли последние два года! И самое главное – спасибо партнёрам, с которыми мы прошли и огонь, и воду! И стали друзьями на многие годы вперёд! До новых встреч», — цитирует Коростелёва пресс-служба «Металлурга».

Напомним, в «Металлург» перешёл нападающий «Северстали» Александр Петунин, а в обратном направлении проследовал форвард Никита Коростелёв.

Коростелёв в текущем сезоне провёл за «Металлург» шесть матчей, отметившись одной заброшенной шайбой.

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