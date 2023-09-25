Дементьев назвал примечательный фактор во втором «зелёном дерби» сезона

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал второе «зелёное дерби» сезона между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».
«Это уже вторая игра «зелёного дерби» в нынешнем сезоне, по тактическому рисунку обе встречи были в чём-то похожи для домашней и гостевой команд. В обоих матчах хозяева площадки играли активнее, что и принесло результат.
Наверное, очень примечательным фактом вчерашнего матча являлось то, что у казанцев Петров, Сафонов и Евсеев забросили свои первые шайбы в этом сезоне. Не могу сказать, что против лидеров «Ак Барса» играли как-то по-особенному, но все прекрасно знают, что они результативно разыгрывают большинство на высоком уровне, что вчера не получилось, хотя Галиев и забросил на исходе численного перевеса. Уфимцы очень подвижная команда, и мне импонирует их стиль, своей активностью они зарабатывали большинство. Реализовав его дважды в третьем периоде, гости внесли серьёзную интригу в матч, но хозяева не развалились, а четвёртый гол с острого угла поставил точку в матче», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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