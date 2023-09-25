На двухсторонку «Монреаля» пришли 20 тыс. болельщиков

На двухсторонку «Монреаль Канадиенс» между командами «красные» и «белые» в воскресенье, 24 сентября, пришли около 20 тыс. болельщиков, сообщает RDS.

Фото: «Твиттер» «Монреаля»

«Самым большим сюрпризом стало появление примерно 20 тыс. болельщиков, которые предпочли прийти в «Белл-центр» на матч без малейшего смысла, вместо того, чтобы насладиться солнцем, светившим в первое воскресенье осени.

20 тыс. чувствовали себя так, как будто солнце светило как внутри, так и снаружи «Белл-центра». Это важный и обнадёживающий сигнал для клуба и его игроков», — написано в статье на сайте.

Напомним, в прошлом сезоне «Монреаль» не попал в плей-офф. «Канадиенс» завершили регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги на предпоследнем, 15-м месте в Восточной конференции. Канадский клуб набрал 68 очков в 82 встречах, одержав всего 21 победу в основное время и ещё 10 за его пределами (по пять в овертайме и в серии буллитов). В сводной таблице НХЛ «Монреаль» финишировал на 28-м месте из 32.