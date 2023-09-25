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«Адмирал» — СКА: Грицюк, Хайруллин, Хуснутдинов снова не попали в состав армейцев

«Адмирал» — СКА: Грицюк, Хайруллин, Хуснутдинов снова не попали в состав армейцев
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Сегодня, 25 сентября, во Владивостоке пройдёт матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Адмирал» примет СКА. Начало встречи — в 12:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2023, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
1-й период
1 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Граовац (Корбит) – 01:33 (5x5)    

В составе подопечных Романа Ротенберга вновь отсутствуют Арсений Грицюк, Марат Хайруллин и Марат Хуснутдинов. По сравнению с прошлым матчем с «Амуром» (4:0) в составе нет Михаила Пашнина и Павла Дедунова. По-прежнему травмированы голкипер Юхан Маттссон и защитник Андрей Педан.

Состав СКА:

Плешков (Николаев);

Никишин — Сергеев, Толчинский — Кадейкин — Гальченюк;
Сапего — Камалов, Алистров — Глотов — Старков;
Фальковский — Федотов, Лайпсик — Воробьёв — Галимов;
Выдренков, Зыков — Бардаков — Поляков, Синяткин.

Состав «Адмирала»:

Хомченко (Цыба);

Чудинов — Соловьёв, Гутик — Шэн — Варфоломеев;
Уильямс — Паутов, Гошков — Чебыкин — Фьоре;
Метальников — Пастухов, Шевченко — Граовац — Корбит;
Никитин, Файзуллин — Голубев — Тютнев, Шалышкин.

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