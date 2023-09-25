«Адмирал» — СКА: Грицюк, Хайруллин, Хуснутдинов снова не попали в состав армейцев

Сегодня, 25 сентября, во Владивостоке пройдёт матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Адмирал» примет СКА. Начало встречи — в 12:30 мск.
В составе подопечных Романа Ротенберга вновь отсутствуют Арсений Грицюк, Марат Хайруллин и Марат Хуснутдинов. По сравнению с прошлым матчем с «Амуром» (4:0) в составе нет Михаила Пашнина и Павла Дедунова. По-прежнему травмированы голкипер Юхан Маттссон и защитник Андрей Педан.
Состав СКА:
Плешков (Николаев);
Никишин — Сергеев, Толчинский — Кадейкин — Гальченюк;
Сапего — Камалов, Алистров — Глотов — Старков;
Фальковский — Федотов, Лайпсик — Воробьёв — Галимов;
Выдренков, Зыков — Бардаков — Поляков, Синяткин.
Состав «Адмирала»:
Хомченко (Цыба);
Чудинов — Соловьёв, Гутик — Шэн — Варфоломеев;
Уильямс — Паутов, Гошков — Чебыкин — Фьоре;
Метальников — Пастухов, Шевченко — Граовац — Корбит;
Никитин, Файзуллин — Голубев — Тютнев, Шалышкин.
- 25 сентября 2023
-
12:15
-
12:11
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:44
-
11:35
-
11:17
-
11:10
-
10:56
-
10:45
-
10:33
-
10:20
-
10:12
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:41
-
09:30
-
09:16
-
09:05
-
08:57
-
08:40
-
08:33
-
08:15
-
08:10
-
07:50
-
01:00
- 24 сентября 2023
-
23:43
-
23:27
-
23:00
-
22:45
-
22:26
-
22:13
-
22:00