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«Адмирал» — СКА: Грицюк, Хайруллин, Хуснутдинов снова не попали в состав армейцев

Сегодня, 25 сентября, во Владивостоке пройдёт матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Адмирал» примет СКА. Начало встречи — в 12:30 мск.

В составе подопечных Романа Ротенберга вновь отсутствуют Арсений Грицюк, Марат Хайруллин и Марат Хуснутдинов. По сравнению с прошлым матчем с «Амуром» (4:0) в составе нет Михаила Пашнина и Павла Дедунова. По-прежнему травмированы голкипер Юхан Маттссон и защитник Андрей Педан.

Состав СКА:

Плешков (Николаев);

Никишин — Сергеев, Толчинский — Кадейкин — Гальченюк;

Сапего — Камалов, Алистров — Глотов — Старков;

Фальковский — Федотов, Лайпсик — Воробьёв — Галимов;

Выдренков, Зыков — Бардаков — Поляков, Синяткин.

Состав «Адмирала»:

Хомченко (Цыба);

Чудинов — Соловьёв, Гутик — Шэн — Варфоломеев;

Уильямс — Паутов, Гошков — Чебыкин — Фьоре;

Метальников — Пастухов, Шевченко — Граовац — Корбит;

Никитин, Файзуллин — Голубев — Тютнев, Шалышкин.