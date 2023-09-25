КХЛ назвала имена лучших игроков третьей недели сезона-2023/2024

Континентальная хоккейная лига назвала имена лучших хоккеистов третьей игровой недели сезона-2023/2024.

Лучшим вратарём в третий раз в карьере признан Владислав Подъяпольский («Лада»), одержавший три победы в трёх матчах недели. По воротам Подъяпольского было нанесено 89 бросков (29,7 в среднем за игру), из которых он отразил 96,63%. Коэффициент надёжности составил 1,00. Ранее Подъяпольский дважды становился лучшим вратарём недели в составе «Северстали».

Лучшим защитником впервые в карьере признан Богдан Конюшков («Торпедо»), набравший 4 (1+3) очка в трёх матчах недели. Конюшков не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1». Также на его счету три силовых приёма, три блокированных броска и три отбора шайбы.

Лучшим нападающим во второй раз в карьере признан Шейн Принс («Спартак»), набравший 5 (4+1) очков в трёх матчах недели. Принс не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1». На его счету также один силовой приём, три отбора шайбы. Впервые Принс признавался лучшим на 17-й неделе сезона-2020/2021.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Артемий Плешков (СКА), одержавший две победы в двух матчах недели. По его воротам было нанесено 62 броска (31 в среднем за игру), из которых он отразил 98,39%. Коэффициент надёжности составил 0,50. В матче с «Амуром» (4:0) Плешков впервые в карьере сыграл «на ноль» в КХЛ.