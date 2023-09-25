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«Невозможно так легко забыть это». Панарин — о своей игре в Кубке Стэнли — 2023

«Невозможно так легко забыть это». Панарин — о своей игре в Кубке Стэнли — 2023
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал свою игру в розыгрыше Кубка Стэнли — 2023.

«Невозможно так легко забыть это. Наверное, мне поможет только хоккей. Если я начну играть, то буду чувствовать себя хорошо. В прошлом году я чувствовал себя ужасно, потому что мы были в ситуации, когда могли выиграть Кубок Стэнли. Так мы думали до начала плей-офф. У нас была отличная команда, а потом мы проиграли после того, как вели со счётом 2:0 – и особенно из-за моей игры.

Нужно усердно работать, и забыть обо всём на льду. Хоккей всё покажет», — приводит слова Панарина Lohud.

Напомним, в регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги Панарин принял участие в 82 матчах, в которых забросил 29 шайб, отдал 63 результативные передачи и в общей сложности записал на свой счёт 92 очка. В плей-офф российский нападающий отыграл в семи встречах, отметившись двумя голевыми пасами. «Рейнджерс» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли — 2023 уступили «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4 в серии).

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