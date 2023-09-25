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«Сибирь» — «Динамо» М: игроки бело-голубых О'Делл и Менелл пропустят матч

«Сибирь» — «Динамо» М: игроки бело-голубых О'Делл и Менелл пропустят матч
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Сегодня, 25 сентября, в Новосибирске пройдёт матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сибирь» примет московское «Динамо». Начало встречи — в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2023, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
1-й период
0 : 0
Динамо М
Москва

В составе бело-голубых матч пропустят нападающий Эрик О'Делл и защитник Бреннан Менелл. Как сообщает пресс-служба «Динамо», игроки пропускают встречу по состоянию здоровья.

Состав «Сибири»:

Костин (Красоткин);

Ефремов — Аланов, Гоголев — Прохоркин — Бек;
Морозов — Ахияров, Белоусов — Андреофф — Бутузов;
Гордеев — Хамидуллин, И. Климович — Михеев — Дубакин;
Варенник — Е. Клмиович, Сушко — Яковлев — Спиридонов.

Состав «Динамо» Москва:

Моторыгин (Волков);

Готовец — Прибыльский, Джиошвили — Каблуков — Муранов;
Миронов — Мартынов, Гусев — Уил — Пакетт;
Пыленков — Ожиганов, Римашевский — Михайлов — Рашевский;
Кудашов — Никонов, Кудрявцев — Ильенко — Петухов.

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