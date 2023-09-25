Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Сибирь» — «Динамо» М: игроки бело-голубых О'Делл и Менелл пропустят матч

Сегодня, 25 сентября, в Новосибирске пройдёт матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сибирь» примет московское «Динамо». Начало встречи — в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе бело-голубых матч пропустят нападающий Эрик О'Делл и защитник Бреннан Менелл. Как сообщает пресс-служба «Динамо», игроки пропускают встречу по состоянию здоровья.

Состав «Сибири»:

Костин (Красоткин);

Ефремов — Аланов, Гоголев — Прохоркин — Бек;

Морозов — Ахияров, Белоусов — Андреофф — Бутузов;

Гордеев — Хамидуллин, И. Климович — Михеев — Дубакин;

Варенник — Е. Клмиович, Сушко — Яковлев — Спиридонов.

Состав «Динамо» Москва:

Моторыгин (Волков);

Готовец — Прибыльский, Джиошвили — Каблуков — Муранов;

Миронов — Мартынов, Гусев — Уил — Пакетт;

Пыленков — Ожиганов, Римашевский — Михайлов — Рашевский;

Кудашов — Никонов, Кудрявцев — Ильенко — Петухов.