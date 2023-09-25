Вратарь Тимур Билялов не полетел на выезд «Ак Барса»

«Ак Барс» опубликовал список хоккеистов, которые отправились на выезд по маршруту Минск − Нижний Новгород, где сыграют с «Динамо» и «Торпедо» соответственно.
На выезд с командой не полетел голкипер Тимур Билялов. Напомним, во вчерашней игре с «Салаватом Юлаевым» Билялов был заменён в конце третьего периода и отправился в раздевалку.
Состав «Ак Барса» на выезд:
Вратари: Артур Ахтямов, Максим Арефьев, Иван Блашков;
Защитники: Кирилл Адамчук, Никита Евсеев, Даниил Журавлёв, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин;
Нападающие: Максим Быков, Станислав Галиев, Никита Дыняк, Дамир Жафяров, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Кателевский, Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Александр Радулов, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Семён Терехов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин.
- 25 сентября 2023
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