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Вратарь Тимур Билялов не полетел на выезд «Ак Барса»

Вратарь Тимур Билялов не полетел на выезд «Ак Барса»
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«Ак Барс» опубликовал список хоккеистов, которые отправились на выезд по маршруту Минск − Нижний Новгород, где сыграют с «Динамо» и «Торпедо» соответственно.

На выезд с командой не полетел голкипер Тимур Билялов. Напомним, во вчерашней игре с «Салаватом Юлаевым» Билялов был заменён в конце третьего периода и отправился в раздевалку.

Состав «Ак Барса» на выезд:

Вратари: Артур Ахтямов, Максим Арефьев, Иван Блашков;
Защитники: Кирилл Адамчук, Никита Евсеев, Даниил Журавлёв, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин;
Нападающие: Максим Быков, Станислав Галиев, Никита Дыняк, Дамир Жафяров, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Кателевский, Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Александр Радулов, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Семён Терехов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин.

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