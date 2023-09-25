Болельщики «Сибири» спели «Куклу колдуна» группы «Король и шут» во время матча с «Динамо»
Поделиться
Болельщики «Сибири» спели хит легендарной российской рок-группы «Король и шут» — «Куклу колдуна». Фанаты сделали это во время домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».
«Как звучит «Кукла колдуна» в исполнении 10 000 болельщиков «Сибири»! Напоминаем: эта песня победила в опросе в нашей группе «ВК», — говорится в официальном телеграм-канале новосибирцев.
Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале «Сибири». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в эти минуты на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимает московское «Динамо». К середине второго периода счёт 1:1.
Комментарии
- 25 сентября 2023
-
17:10
-
16:45
-
16:22
-
15:44
-
15:29
-
15:18
-
15:15
-
15:04
-
14:57
-
14:42
-
14:39
-
14:21
-
14:10
-
14:00
-
13:46
-
13:27
-
13:23
-
13:05
-
12:50
-
12:36
-
12:15
-
12:11
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:44
-
11:35
-
11:17
-
11:10
-
10:56
-
10:45
-
10:33
-
10:20
-
10:12
-
10:01
Партнерский контент