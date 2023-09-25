Болельщики «Сибири» спели «Куклу колдуна» группы «Король и шут» во время матча с «Динамо»

Болельщики «Сибири» спели хит легендарной российской рок-группы «Король и шут» — «Куклу колдуна». Фанаты сделали это во время домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».

«Как звучит «Кукла колдуна» в исполнении 10 000 болельщиков «Сибири»! Напоминаем: эта песня победила в опросе в нашей группе «ВК», — говорится в официальном телеграм-канале новосибирцев.

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале «Сибири». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в эти минуты на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимает московское «Динамо». К середине второго периода счёт 1:1.