Аналитик НХЛ объяснил попадание Ильи Сорокина в топ-50 лучших игроков НХЛ сейчас

Аналитик НХЛ Майк Рапп прокомментировал попадание российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина в топ-50 лучших игроков лиги на данный момент. Голкипер занял 21-е место.

«[Айлендерс] не забивают много голов и не оказывают ему особой поддержки. Когда я смотрю на выступление этого парня, как он играет, я не уверен, что сейчас в НХЛ есть кто-то лучше него», — приводит слова Раппа официальный сайт НХЛ.

Кроме того, в самом заявлении говорится следующее:

«В прошлом сезоне у Сорокина была 31 победа в основное время с коэффициентом надёжности 2,34, процентом отражённых бросков 92,4 и лучшим в НХЛ показателем в шесть шат-аутов в 62 матчах (60 стартов). Он был третьим по проценту отражённых бросков, шестым по КН среди вратарей, сыгравших не менее 20 встреч, и разделил третье место по количеству сыгранных матчей. Сорокин сделал не менее 30 сейвов в 25 встречах и имел показатель в пять побед в семи матчах, когда совершал 40+ спасений. 28-летний хоккеист имеет показатели в 70 побед в основное время, 46 поражений и 18 проигрышей за пределами основного времени в 136 матчах с момента переезда в НХЛ в сезоне-2020/2021; его процент отражённых бросков за этот период составляет 92,4 — он уступает Линусу Улльмарку из «Брюинз» (92,6%). А его коэффициент надёжности 2,34 — третий в лиге (для вратарей, сыгравших не менее 50 матчей», — говорится в сообщении.