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Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «Сибири» после семи побед подряд

Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «Сибири» после семи побед подряд
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи с «Сибирью» (2:3).

«Хочу поздравить «Сибирь» с победой, а болельщиков поблагодарить за созданную атмосферу. Атмосфера осталась та же. По игре не всё получилось, пропустили лёгкие голы, не забили моменты, которые создали. Набираемся сил, идём дальше.

«Динамо» контролировало ход игры? Не всё же получалось. 10 минут не получались (в середине второго периода. — Прим. «Чемпионата»). Оказались не готовы к тому взрывному хоккею? Что значит — не готовы? Это в середине игры было. «Сибирь» хорошо играла, поэтому так получилось.

Отсутствие Менелла и О’Делла? Дали отдохнуть. Как молодые игроки отреагировали на появление в составе? Команда проиграла, значит — не очень. Физическая готовность команды после Дальнего Востока? Тяжелее, намного тяжелее, уже переносится тяжело», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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