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Игрок «Сибири»: «Динамо» очень хорошо выглядело весь матч в конце дальневосточного выезда

Игрок «Сибири»: «Динамо» очень хорошо выглядело весь матч в конце дальневосточного выезда
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Защитник «Сибири» Динар Хамидуллин поделился мыслями после победы в матче с московским «Динамо» (3:2).

«Много было подключений защитников? Всё по ситуации происходит. Мы видим, кто из нас может поддержать атаку, тот и подключается. В этом ничего такого нет. Нормальный рабочий процесс. Если у нас есть такая возможность и мы видим, что можем помочь в зоне атаки, то стараемся подключиться.

Акцентировали ли тренеры на большинстве «Динамо»? Да, мы разбирали большинство. Сами прекрасно понимаем, что там есть исполнители, которые могут забить гол. Так получилось у них, они хорошо сыграли в большинстве.

Матч в Питере был переломным? Каждая победа даёт уверенность. Когда команда идёт на серии побед, рождается дух победителя. И от этого команда уже увереннее себя чувствует в каких-то микромоментах, и это очень сильно помогает.

Чувствовалось, что «Динамо» в конце дальневосточного выезда? Они сегодня очень хорошо выглядели все три периода. У нас была такая мысль, что возможно сейчас в третьем периоде они не будут успевать, но они весь третий очень активно отработали», — передаёт слова Хамидуллина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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