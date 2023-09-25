«Авангард» пропустил курьёзный гол, забив в собственные пустые ворота из чужой зоны

В эти минуты на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимает омский «Авангард». К концу третьего периода счёт 5:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 43-й минуте омичи, проигрывая со счётом 1:3, получили возможность разыграть отложенный штраф. «Авангард» заменил голкипера на шестого полевого игрока и расположился в чужой зоне. Защитник омичей Семён Чистяков, находясь у борта на правом фланге, отдал неточную сильную передачу в центр. Партнёр хоккеиста не смог принять её, и шайба закатилась в ворота «Авангарда». Примечательно, что гол записали на Александра Севостьянова, которого и отправили на скамейку штрафников.

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