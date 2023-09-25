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Обидин забил курьёзный гол в меньшинстве, влетев с шайбой в ворота «Авангарда»

«Автомобилист» забил курьёзный гол в матче с «Авангардом» (5:1).

На 43-й минуте екатеринбургская команда осталась в меньшинстве. Нападающему «Автомобилиста» Андрею Обидину на первой же минуте игры «четыре на пять» удалось убежать в контратаку. Форвард укрыл шайбу корпусом, а хоккеист «Авангарда», попытавшись остановить Обидина, сбил того с ног. Нападающий вместе с шайбой закатился в ворота. Судьи приняли решение засчитать гол.

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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (0:1, 3:0, 2:0).