Геннадий Орлов: Ротенберг что-то нащупал в СКА, у команды есть характер

Футбольный эксперт Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации СКА.

«Я верю в СКА, всё равно они поднимутся. С Владивостоком проигрывали 0:1 на выезде, но победили. До этого играли в Хабаровске, и как «Амур» был настроен. Но там быстро забросили шайбу. Я тогда написал: «Условия победы СКА: сумасшедший настрой и физическая подготовленность». То есть перебегали же и «Амур», и «Адмирал». Это говорит о многом.

Но сейчас у них серия выездных матчей, пойдёт Сибирь, дальше вернутся в Европу, сыграют в «Сочи». А Сочи сейчас хорошо играет. Но у СКА собрана хорошая команда. Роман Борисович Ротенберг с коллегами что-то нащупали. Во-первых, капитана поменяли, Кадейкина поставили, и это, видимо, как-то сработало. Волевые победы одерживают, а это самое дорогое и радостное для тренера. У команды есть характер», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».