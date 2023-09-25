«Трактор» обыграл «Ладу» в овертайме и прервал четырёхматчевую победную серию тольяттинцев

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Основное время закончилось без голов. В овертайме победу челябинской команде принёс нападающий Семён Дер-Аргучинцев. Форвард отличился за 103 секунды до завершения овертайма. Шат-аут оформил Зак Фукале, отразивший все 26 бросков.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 27 сентября в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Витязь» 28 сентября примет «Ладу».