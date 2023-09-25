Кравец о курьёзной шайбе «Автомобилиста»: такой гол, может быть, один раз за сезон бывает

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался после поражения в матче с «Автомобилистом» (1:5).
«Счёт выглядит разгромным, но я считаю, что по игре он мог быть и другой. Очень хороший первый период с нашей стороны, практически всё время мы опережали соперника, делали движения вперёд, не теряли шайбу. Во втором периоде мы почему-то решили бросать её к себе в зону, терять её в зоне. Командные действия были хорошие, но много брака и невыполнения игрового задания. Третий период — такие два гола неожиданных, когда мы сами себе забиваем гол, и глупая ошибка в большинстве. Такой гол, может быть, один раз за сезон бывает.
Надо стараться правильно играть все три периода, бороться, не удаляться. У самих было много моментов, когда выходили «два в один» ещё в первом периоде, которые не закончились даже броском. Здесь надо нападающим брать на себя инициативу и играть правильно. К сожалению, поездка неудачная, хотя могли во всех играх зацепиться. Однако это хоккей, не ищем причины, будем находить выход, нужно разбираться и готовиться к следующим играм.
Не надломилась ли команда после второй шайбы «Авто»? Я уверенно могу сказать, что никто не надломился, продолжали играть, создали несколько моментов, индивидуальная ошибка при построении привела к выходу «в ноль», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 25 сентября 2023
-
20:55
-
20:46
-
20:41
-
20:35
-
20:30
-
20:22
-
20:21
-
20:12
-
20:01
-
19:57
-
19:35
-
19:17
-
19:10
-
18:59
-
18:55
-
18:53
-
18:43
-
18:26
-
18:15
-
17:42
-
17:38
-
17:10
-
16:45
-
16:22
-
15:44
-
15:29
-
15:18
-
15:15
-
15:04
-
14:57
-
14:42
-
14:39
-
14:21
-
14:10
-
14:00