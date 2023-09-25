Кравец о курьёзной шайбе «Автомобилиста»: такой гол, может быть, один раз за сезон бывает

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался после поражения в матче с «Автомобилистом» (1:5).

«Счёт выглядит разгромным, но я считаю, что по игре он мог быть и другой. Очень хороший первый период с нашей стороны, практически всё время мы опережали соперника, делали движения вперёд, не теряли шайбу. Во втором периоде мы почему-то решили бросать её к себе в зону, терять её в зоне. Командные действия были хорошие, но много брака и невыполнения игрового задания. Третий период — такие два гола неожиданных, когда мы сами себе забиваем гол, и глупая ошибка в большинстве. Такой гол, может быть, один раз за сезон бывает.

Надо стараться правильно играть все три периода, бороться, не удаляться. У самих было много моментов, когда выходили «два в один» ещё в первом периоде, которые не закончились даже броском. Здесь надо нападающим брать на себя инициативу и играть правильно. К сожалению, поездка неудачная, хотя могли во всех играх зацепиться. Однако это хоккей, не ищем причины, будем находить выход, нужно разбираться и готовиться к следующим играм.

Не надломилась ли команда после второй шайбы «Авто»? Я уверенно могу сказать, что никто не надломился, продолжали играть, создали несколько моментов, индивидуальная ошибка при построении привела к выходу «в ноль», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.